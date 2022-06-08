Топ-5 подешевевших продуктов в Кургане. Инфографика

09 июня 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

В Кургане за неделю свежие помидоры подешевели до 156 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Курганской области больше всего за неделю подешевели помидоры. Цена за один килограмм снизилась до 156 рублей (-16%). В список самых подешевевших продуктов также вошли огурцы, лук и морковь. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 3 июня 2022 года. Помидоры свежие — 156,36 рублей за кг. Стоимость снизилась на 16,24%. Огурцы свежие подешевели до 78 рублей за кг. Снижение цены составило 14,64%. Стоимость одного килограмма репчатого лука снизилась до 49 рублей (-6,47%)», — говорится в таблице. Морковь за неделю подешевела почти на пять рублей. Стоимость одного килограмма стоит 70 рублей. Снижение цены составило 5,5%. Мясные консервы для детского питания стали дешевле почти на 3%. Килограмм тушенки стоит 1315 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане резко подешевели овощи. По данным на 27 мая, килограмм помидоров стоил 186 рублей, килограмм огурцов — 92 рубля. Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 3 июня 2022 года Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области больше всего за неделю подешевели помидоры. Цена за один килограмм снизилась до 156 рублей (-16%). В список самых подешевевших продуктов также вошли огурцы, лук и морковь. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 3 июня 2022 года. Помидоры свежие — 156,36 рублей за кг. Стоимость снизилась на 16,24%. Огурцы свежие подешевели до 78 рублей за кг. Снижение цены составило 14,64%. Стоимость одного килограмма репчатого лука снизилась до 49 рублей (-6,47%)», — говорится в таблице. Морковь за неделю подешевела почти на пять рублей. Стоимость одного килограмма стоит 70 рублей. Снижение цены составило 5,5%. Мясные консервы для детского питания стали дешевле почти на 3%. Килограмм тушенки стоит 1315 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане резко подешевели овощи. По данным на 27 мая, килограмм помидоров стоил 186 рублей, килограмм огурцов — 92 рубля.