В Кургане резко подешевели огурцы и помидоры

В Кургане за неделю свежие помидоры подешевели до 186 рублей за килограмм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за неделю стоимость помидоров снизилась почти на 9%. Также в список подешевевших продуктов вошли свежие огурцы и морковь. Соответствующие данные приводит Свердловскстат.

«Помидоры свежие подешевели до 186 рублей за килограмм. Снижение стоимости — 8,9%. Огурцы свежие понизились в цене до 92 рублей (-18,3%). Морковь подешевела на 1,5%. Один килограмм стоит почти 75 рублей» — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 27 мая 2022 года».

Незначительно подешевели белокочанная капуста и свекла. Снижение цены составило менее одного процента. Репчатый лук подорожал на пять процентов. Стоимость одного килограмма поднялась до 52 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в курганских магазинах больше всего подешевели свежие огурцы, белокочанная капуста и свекла. В Кургане также нашли единственный продукт, который подешевел за год.