01 июня 2022

В Кургане резко подешевели огурцы и помидоры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане за неделю свежие помидоры подешевели до 186 рублей за килограмм Фото:

В Курганской области за неделю стоимость помидоров снизилась почти на 9%. Также в список подешевевших продуктов вошли свежие огурцы и морковь. Соответствующие данные приводит Свердловскстат.

«Помидоры свежие подешевели до 186 рублей за килограмм. Снижение стоимости — 8,9%. Огурцы свежие понизились в цене до 92 рублей (-18,3%). Морковь подешевела на 1,5%. Один килограмм стоит почти 75 рублей» — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 27 мая 2022 года».

Незначительно подешевели белокочанная капуста и свекла. Снижение цены составило менее одного процента. Репчатый лук подорожал на пять процентов. Стоимость одного килограмма поднялась до 52 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в курганских магазинах больше всего подешевели свежие огурцы, белокочанная капуста и свекла. В Кургане также нашли единственный продукт, который подешевел за год.

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В Курганской области за неделю стоимость помидоров снизилась почти на 9%. Также в список подешевевших продуктов вошли свежие огурцы и морковь. Соответствующие данные приводит Свердловскстат. «Помидоры свежие подешевели до 186 рублей за килограмм. Снижение стоимости — 8,9%. Огурцы свежие понизились в цене до 92 рублей (-18,3%). Морковь подешевела на 1,5%. Один килограмм стоит почти 75 рублей» — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 27 мая 2022 года». Незначительно подешевели белокочанная капуста и свекла. Снижение цены составило менее одного процента. Репчатый лук подорожал на пять процентов. Стоимость одного килограмма поднялась до 52 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в курганских магазинах больше всего подешевели свежие огурцы, белокочанная капуста и свекла. В Кургане также нашли единственный продукт, который подешевел за год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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