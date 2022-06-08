Силовики возбудили дело о взятках по ларькам в челябинском МКУ

Сотрудники полиции доставили на допрос в Следственный комитет экс-заместителя директора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова. Он может быть причастен к коррупционной схеме получения взяток за непринятие решений о демонтаже нестационарных торговых объектов, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Задержан посредник в даче взяток должностным лицам МКУ — это предприниматель Марков Антон Александрович. Свидетелем по делу допрошен бывший замдиректора МКУ Сергей Любимов. Он же — нанял адвоката Дмитрия Медведева для Маркова», — рассказал источник.
Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Само уголовное дело о посредничестве в передаче взяток возбуждено в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР области. Уточняется, что непосредственно фигурантами дела о получении взяток могут стать Любимов и иные должностные лица МКУ.
В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что Любимов был уволен из мэрии в ноябре 2021 года. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.
Любимов — бывший силовик. В 2013 году его уволили после скандала из прокуратуры. Он занимал пост прокурора Тракторозаводского района. Его считают человеком влиятельного предпринимателя, также имеющего прошлое в силовых структурах.
Сотрудники полиции доставили на допрос в Следственный комитет экс-заместителя директора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова. Он может быть причастен к коррупционной схеме получения взяток за непринятие решений о демонтаже нестационарных торговых объектов, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Задержан посредник в даче взяток должностным лицам МКУ — это предприниматель Марков Антон Александрович. Свидетелем по делу допрошен бывший замдиректора МКУ Сергей Любимов. Он же — нанял адвоката Дмитрия Медведева для Маркова», — рассказал источник. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Само уголовное дело о посредничестве в передаче взяток возбуждено в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР области. Уточняется, что непосредственно фигурантами дела о получении взяток могут стать Любимов и иные должностные лица МКУ. В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что Любимов был уволен из мэрии в ноябре 2021 года. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют. Любимов — бывший силовик. В 2013 году его уволили после скандала из прокуратуры. Он занимал пост прокурора Тракторозаводского района. Его считают человеком влиятельного предпринимателя, также имеющего прошлое в силовых структурах.