08 июня 2022

Силовики возбудили дело о взятках по ларькам в челябинском МКУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на объезде на предмет благоустройства, уборки снега и чистке тротуаров города. Челябинск, киоск, табак, чай, ларек, кофе
Взятки передавались за непринятие решений о демонтаже киосков Фото:

Сотрудники полиции доставили на допрос в Следственный комитет экс-заместителя директора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова. Он может быть причастен к коррупционной схеме получения взяток за непринятие решений о демонтаже нестационарных торговых объектов, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Задержан посредник в даче взяток должностным лицам МКУ — это предприниматель Марков Антон Александрович. Свидетелем по делу допрошен бывший замдиректора МКУ Сергей Любимов. Он же — нанял адвоката Дмитрия Медведева для Маркова», — рассказал источник.

Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Само уголовное дело о посредничестве в передаче взяток возбуждено в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР области. Уточняется, что непосредственно фигурантами дела о получении взяток могут стать Любимов и иные должностные лица МКУ.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что Любимов был уволен из мэрии в ноябре 2021 года. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.

Любимов — бывший силовик. В 2013 году его уволили после скандала из прокуратуры. Он занимал пост прокурора Тракторозаводского района. Его считают человеком влиятельного предпринимателя, также имеющего прошлое в силовых структурах.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Сотрудники полиции доставили на допрос в Следственный комитет экс-заместителя директора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова. Он может быть причастен к коррупционной схеме получения взяток за непринятие решений о демонтаже нестационарных торговых объектов, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Задержан посредник в даче взяток должностным лицам МКУ — это предприниматель Марков Антон Александрович. Свидетелем по делу допрошен бывший замдиректора МКУ Сергей Любимов. Он же — нанял адвоката Дмитрия Медведева для Маркова», — рассказал источник. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Само уголовное дело о посредничестве в передаче взяток возбуждено в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР области. Уточняется, что непосредственно фигурантами дела о получении взяток могут стать Любимов и иные должностные лица МКУ. В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что Любимов был уволен из мэрии в ноябре 2021 года. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют. Любимов — бывший силовик. В 2013 году его уволили после скандала из прокуратуры. Он занимал пост прокурора Тракторозаводского района. Его считают человеком влиятельного предпринимателя, также имеющего прошлое в силовых структурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...