ФСБ поймала исламистов, работавших на террористов с Украины

09 июня 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Пойманные ФСБ исламисты вербовали мусульман и мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, вербовавших местных мусульман и трудовых мигрантов по указке эмиссаров террористической организации с Украины», — сообщили ТАСС в ведомстве. В ФСБ уточнили, что эмиссары распространяли террористическую идеологию. «Они распространяли в России террористическую идеологию, в процессе конспиративных собраний вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов. Об этом узнали при координации находящихся на Украине эмиссаров», — отмечается в сообщении. С мест жительства задержанных были изъяты запрещенные материалы. В их числе пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для террористической деятельности. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, вербовавших местных мусульман и трудовых мигрантов по указке эмиссаров террористической организации с Украины», — сообщили ТАСС в ведомстве. В ФСБ уточнили, что эмиссары распространяли террористическую идеологию. «Они распространяли в России террористическую идеологию, в процессе конспиративных собраний вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов. Об этом узнали при координации находящихся на Украине эмиссаров», — отмечается в сообщении. С мест жительства задержанных были изъяты запрещенные материалы. В их числе пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для террористической деятельности.