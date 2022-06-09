ФСБ поймала исламистов, работавших на террористов с Украины

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, конопля, наркотики, обыск
Пойманные ФСБ исламисты вербовали мусульман и мигрантов Фото:

В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, вербовавших местных мусульман и трудовых мигрантов по указке эмиссаров террористической организации с Украины», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В ФСБ уточнили, что эмиссары распространяли террористическую идеологию. «Они распространяли в России террористическую идеологию, в процессе конспиративных собраний вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов. Об этом узнали при координации находящихся на Украине эмиссаров», — отмечается в сообщении.

С мест жительства задержанных были изъяты запрещенные материалы. В их числе пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для террористической деятельности.

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В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «В Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, вербовавших местных мусульман и трудовых мигрантов по указке эмиссаров террористической организации с Украины», — сообщили ТАСС в ведомстве. В ФСБ уточнили, что эмиссары распространяли террористическую идеологию. «Они распространяли в России террористическую идеологию, в процессе конспиративных собраний вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов. Об этом узнали при координации находящихся на Украине эмиссаров», — отмечается в сообщении. С мест жительства задержанных были изъяты запрещенные материалы. В их числе пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для террористической деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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