Ректора «Шанинки» Зуева выпустят из СИЗО

09 июня 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Арест Сергея Зуева отменили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой Кассационный суд РФ отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Дело будет рассматриваться по новой. «Кассационный суд отменил арест ректора „Шанинки“ Зуева и направил постановление на новое рассмотрение. Изначально Зуеву был назначен домашний арест. Мосгорсуд затем перевел его под стражу», — сообщает РИА «Новости». Зуев проходит одним из фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), передает телеканал 360. При этом у Зуева выявили серьезные проблемы со здоровьем. Из СИЗО его несколько раз доставляли в больницу. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей, однако ректор «Шанинки» остался в СИЗО. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Кассационный суд РФ отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Дело будет рассматриваться по новой. «Кассационный суд отменил арест ректора „Шанинки“ Зуева и направил постановление на новое рассмотрение. Изначально Зуеву был назначен домашний арест. Мосгорсуд затем перевел его под стражу», — сообщает РИА «Новости». Зуев проходит одним из фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), передает телеканал 360. При этом у Зуева выявили серьезные проблемы со здоровьем. Из СИЗО его несколько раз доставляли в больницу. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей, однако ректор «Шанинки» остался в СИЗО.