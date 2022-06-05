В Кургане автобусы изменят маршруты из-за закрытого моста

Временные изменения затронут 13 автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть курганских автобусов временно изменит маршруты из-за закрытого путепровода по проспекту Конституции. Ограничения будут действовать с утра 11 июня до 17 июня включительно, сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

«В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Конституции в районе дома № 79 с 8.00 11 июня до 24.00в 17 июня будет закрыто движение всех видов транспорта по путепроводу по проспекту Конституции. В связи с этим в указанный период времени будет изменено движение общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Изменения затронут маршруты №№6, 19, 308, 311, 329, 339, 353, 359, 360, 361, 365, 378. Эти автобусы будут объезжать место ремонта по улицам Коли Мяготина, Невежина, Бажова, проспекту Конституции и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении. Кроме того, автобусы маршрута №341 будут ездить по улице Коли Мяготина только до памятника танкистам.

О предстоящем закрытии моста по проспекту Конституции ранее сообщало URA.RU. Это вызвано необходимостью заменить железобетонные конструкции, а также трубопровод, проходящий в теле моста, ведущий из центральной части города в район Энергетики.