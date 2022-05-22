Курганских перевозчиков просят не портить статистику жадностью

Рейтинг автобусных перевозчиков связан с уровнем тарифа на проезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Предпринимателей, отвечающих за автобусные перевозки в Кургане, попросили не поднимать стоимость проезда, так как сейчас улучшается экономическая ситуация, а рост тарифа влияет на рейтинг перевозчика. С такой просьбой обратились представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Мы понимаем, в какой сложной экономической ситуации оказались перевозчики, тем не менее Союз транспортников Курганской области рекомендует предприятиям, обслуживающим муниципальную маршрутную сеть города Кургана, сохранить тариф на проезд в городском транспорте на уровне сегодняшнего дня — 30 рублей. Напоминаем, что уровень тарифа влияет на рейтинг перевозчиков, составляемый союзом», — указано в обращении.

Представители союза отметили, что с ноября 2021 года по март 2022 года выросли цены на метан, запасные части, расходные материалы и автобусы. После этого появились разговоры, связанные с повышением стоимости проезда. Однако сейчас, по данным участников союза, цены стабилизируются, а в некоторых случаях снижаются. Например, стоимость кассовой ленты для терминалов снизилась с 70 до 24 рублей за рулон.

Ранее председатель союза Игорь Кимаковский сообщал URA.RU, что предпринимателям, отвечающим за автобусные перевозки, приходится экономить на обновлении парка машин, чтобы не повышать стоимость проезда. Он объяснил, что местные перевозчики не могут обновить парк своими силами.