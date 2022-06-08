Звезда «Реальных пацанов» снимет клип в ЯНАО

VAVAN подарит Надыму клип Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, также известный как VAVAN, снимет в Надыме клип. Как сообщили URA.RU в администрации города, в съемках примут участие местные жители, а клип станет подарком городу на юбилей.

«VAVAN — приглашенный на День молодежи артист. В день праздника он порадует молодежь своим выступлением. Клип же станет подарком городу в честь 50-летнего юбилея. Участие в его съемках примут и жители города — кастинг пройдет уже в эти выходные, 11 июня», — сообщили агентству в ведомстве. Кастинг пройдет в доме молодежи в 19:00.

В Надыме исполнитель снимет клин на песню «Половинка». Среди надымчан организаторы ищут актеров, которые смогу сыграть художника, хозяина автомобиля и мальчика на самокате. На главные роли требуются юноши и девушки 16-18 лет. Также в клип ищут дрессированную собаку.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Селиванов открыл международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске. Там он исполнил свои хиты «Амур», «Половинка», «Малая, сияй», «Некорона».