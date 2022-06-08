Пермяки смогут чаще летать в Москву

На маршруте будут задействованы Boeing 737-800 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпания Smartavia начнет выполнение новых авиарейсов из Перми в Москву. Об этом сообщается на странице международного аэропорта «Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«С 11 июня начнут выполняться новые рейсы Smartavia из Перми в международный аэропорт Шереметьево с периодичностью четыре раза в неделю. Вылеты запланированы на среду, четверг, субботу и воскресенье», — говорится в сообщении. Рейсы уже появились в расписании пермского аэропорта. Авиаперелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Стоимость билетов для всех пассажиров составляет 2 650 рублей, указано на сайте аэропорта.

Также, в период летней Smartavia будет ежедневно осуществлять пассажирские авиаперевозки по маршруту Пермь-Санкт-Петербург. Сейчас рейсы из Перми в Москву выполняет лоукостер «Победа» (аэропорт Внуково), авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» (аэропорт Шереметьево), а также авиакомпания S7 Airlines (аэропорт Домодедово).