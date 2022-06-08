08 июня 2022

Пермяки смогут чаще летать в Москву

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, бортпроводник, пассажирский самолет, ручная кладь, самолет, стюардесса, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки
На маршруте будут задействованы Boeing 737-800 Фото:

Авиакомпания Smartavia начнет выполнение новых авиарейсов из Перми в Москву. Об этом сообщается на странице международного аэропорта «Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«С 11 июня начнут выполняться новые рейсы Smartavia из Перми в международный аэропорт Шереметьево с периодичностью четыре раза в неделю. Вылеты запланированы на среду, четверг, субботу и воскресенье», — говорится в сообщении. Рейсы уже появились в расписании пермского аэропорта. Авиаперелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Стоимость билетов для всех пассажиров составляет 2 650 рублей, указано на сайте аэропорта.

Также, в период летней Smartavia будет ежедневно осуществлять пассажирские авиаперевозки по маршруту Пермь-Санкт-Петербург. Сейчас рейсы из Перми в Москву выполняет лоукостер «Победа» (аэропорт Внуково), авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» (аэропорт Шереметьево), а также авиакомпания S7 Airlines (аэропорт Домодедово).

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Авиакомпания Smartavia начнет выполнение новых авиарейсов из Перми в Москву. Об этом сообщается на странице международного аэропорта «Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «С 11 июня начнут выполняться новые рейсы Smartavia из Перми в международный аэропорт Шереметьево с периодичностью четыре раза в неделю. Вылеты запланированы на среду, четверг, субботу и воскресенье», — говорится в сообщении. Рейсы уже появились в расписании пермского аэропорта. Авиаперелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Стоимость билетов для всех пассажиров составляет 2 650 рублей, указано на сайте аэропорта. Также, в период летней Smartavia будет ежедневно осуществлять пассажирские авиаперевозки по маршруту Пермь-Санкт-Петербург. Сейчас рейсы из Перми в Москву выполняет лоукостер «Победа» (аэропорт Внуково), авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» (аэропорт Шереметьево), а также авиакомпания S7 Airlines (аэропорт Домодедово).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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