08 июня 2022

В мэрии Нефтеюганска чиновникам задержали зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
В мэрии Нефтеюганска уже почти на неделю идет задержка зарплаты Фото:

Чиновники администрации Нефтеюганска жалуются на задержку заработной платы. Об этом URA.RU сообщили сотрудники мэрии.

«Зарплата обычно перечисляется пятого числа каждого месяца. В связи с тем, что в июне это приходилось на воскресенье, то мы ждали денег в пятницу. Но их по-прежнему нет. Хотя прошла уже почти неделя. Ситуация, конечно, сложная. Нужно оплачивать кредиты, кто-то ждет отпускных, а денег нет», — сообщил URA.RU один из сотрудников мэрии.

Другой собеседник агентства, близкий к городской администрации, предположил, что проблема с выплатами зарплаты связана с хакерской атакой на сервера мэрии Нефтеюганска. «В результате хакерской атаки, сервера администрации упали. Поэтому и возникли проблемы с перечислением зарплаты, поскольку вся информация находилась в электронном виде», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе мэрии Нефтеюганска заявили, что проблема с выплатой зарплат возникла из-за технических причин. «Все денежные средства имеются. Буквально день-два и они будут выплачены в полном объеме. Жалобы со стороны сотрудников не поступало. Все они относятся с пониманием к проблеме», — прокомментировали в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти уже второй раз за год подняли зарплаты работникам бюджетной сферы. Аналогичную рекомендацию получили и мэрии в отношении муниципальных учреждений.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Чиновники администрации Нефтеюганска жалуются на задержку заработной платы. Об этом URA.RU сообщили сотрудники мэрии. «Зарплата обычно перечисляется пятого числа каждого месяца. В связи с тем, что в июне это приходилось на воскресенье, то мы ждали денег в пятницу. Но их по-прежнему нет. Хотя прошла уже почти неделя. Ситуация, конечно, сложная. Нужно оплачивать кредиты, кто-то ждет отпускных, а денег нет», — сообщил URA.RU один из сотрудников мэрии. Другой собеседник агентства, близкий к городской администрации, предположил, что проблема с выплатами зарплаты связана с хакерской атакой на сервера мэрии Нефтеюганска. «В результате хакерской атаки, сервера администрации упали. Поэтому и возникли проблемы с перечислением зарплаты, поскольку вся информация находилась в электронном виде», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска заявили, что проблема с выплатой зарплат возникла из-за технических причин. «Все денежные средства имеются. Буквально день-два и они будут выплачены в полном объеме. Жалобы со стороны сотрудников не поступало. Все они относятся с пониманием к проблеме», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти уже второй раз за год подняли зарплаты работникам бюджетной сферы. Аналогичную рекомендацию получили и мэрии в отношении муниципальных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...