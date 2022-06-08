В мэрии Нефтеюганска чиновникам задержали зарплаты

09 июня 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

В мэрии Нефтеюганска уже почти на неделю идет задержка зарплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чиновники администрации Нефтеюганска жалуются на задержку заработной платы. Об этом URA.RU сообщили сотрудники мэрии. «Зарплата обычно перечисляется пятого числа каждого месяца. В связи с тем, что в июне это приходилось на воскресенье, то мы ждали денег в пятницу. Но их по-прежнему нет. Хотя прошла уже почти неделя. Ситуация, конечно, сложная. Нужно оплачивать кредиты, кто-то ждет отпускных, а денег нет», — сообщил URA.RU один из сотрудников мэрии. Другой собеседник агентства, близкий к городской администрации, предположил, что проблема с выплатами зарплаты связана с хакерской атакой на сервера мэрии Нефтеюганска. «В результате хакерской атаки, сервера администрации упали. Поэтому и возникли проблемы с перечислением зарплаты, поскольку вся информация находилась в электронном виде», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска заявили, что проблема с выплатой зарплат возникла из-за технических причин. «Все денежные средства имеются. Буквально день-два и они будут выплачены в полном объеме. Жалобы со стороны сотрудников не поступало. Все они относятся с пониманием к проблеме», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти уже второй раз за год подняли зарплаты работникам бюджетной сферы. Аналогичную рекомендацию получили и мэрии в отношении муниципальных учреждений. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Чиновники администрации Нефтеюганска жалуются на задержку заработной платы. Об этом URA.RU сообщили сотрудники мэрии. «Зарплата обычно перечисляется пятого числа каждого месяца. В связи с тем, что в июне это приходилось на воскресенье, то мы ждали денег в пятницу. Но их по-прежнему нет. Хотя прошла уже почти неделя. Ситуация, конечно, сложная. Нужно оплачивать кредиты, кто-то ждет отпускных, а денег нет», — сообщил URA.RU один из сотрудников мэрии. Другой собеседник агентства, близкий к городской администрации, предположил, что проблема с выплатами зарплаты связана с хакерской атакой на сервера мэрии Нефтеюганска. «В результате хакерской атаки, сервера администрации упали. Поэтому и возникли проблемы с перечислением зарплаты, поскольку вся информация находилась в электронном виде», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска заявили, что проблема с выплатой зарплат возникла из-за технических причин. «Все денежные средства имеются. Буквально день-два и они будут выплачены в полном объеме. Жалобы со стороны сотрудников не поступало. Все они относятся с пониманием к проблеме», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти уже второй раз за год подняли зарплаты работникам бюджетной сферы. Аналогичную рекомендацию получили и мэрии в отношении муниципальных учреждений.