08 июня 2022

В Кремле назвали миграционную ситуацию острым вопросом УрФО

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Совещание с Якушевым. Челябинск
По словам Магомедсалама Магомедова, совещание по нацполитике сегодня имеет особое значение Фото:

Ситуация с мигрантами вызывает межнациональную напряженность в регионах России и УрФО. Об этом заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, находясь в Челябинске на совещании по национальной политике с главами уральских регионов, передает корреспондент URA.RU.

«Причиной межнациональной напряженности для российских регионов, в том числе в УрФО, остается миграционная ситуация. Это острый вопрос. Каждый пятый россиянин заявил о необходимости ограничить въезд мигрантов в нашу страну», — считает Магомедов.

По словам Магомедова, совещание в Челябинске по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года в УрФО в этом году приобрело особое значение. Он отметил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к нацполитике.

Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания по реализации Стратегии. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

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Ситуация с мигрантами вызывает межнациональную напряженность в регионах России и УрФО. Об этом заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, находясь в Челябинске на совещании по национальной политике с главами уральских регионов, передает корреспондент URA.RU. «Причиной межнациональной напряженности для российских регионов, в том числе в УрФО, остается миграционная ситуация. Это острый вопрос. Каждый пятый россиянин заявил о необходимости ограничить въезд мигрантов в нашу страну», — считает Магомедов. По словам Магомедова, совещание в Челябинске по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года в УрФО в этом году приобрело особое значение. Он отметил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к нацполитике. Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания по реализации Стратегии. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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