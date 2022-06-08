В Кремле назвали миграционную ситуацию острым вопросом УрФО

09 июня 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

По словам Магомедсалама Магомедова, совещание по нацполитике сегодня имеет особое значение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ситуация с мигрантами вызывает межнациональную напряженность в регионах России и УрФО. Об этом заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, находясь в Челябинске на совещании по национальной политике с главами уральских регионов, передает корреспондент URA.RU. «Причиной межнациональной напряженности для российских регионов, в том числе в УрФО, остается миграционная ситуация. Это острый вопрос. Каждый пятый россиянин заявил о необходимости ограничить въезд мигрантов в нашу страну», — считает Магомедов. По словам Магомедова, совещание в Челябинске по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года в УрФО в этом году приобрело особое значение. Он отметил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к нацполитике. Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания по реализации Стратегии. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Ситуация с мигрантами вызывает межнациональную напряженность в регионах России и УрФО. Об этом заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, находясь в Челябинске на совещании по национальной политике с главами уральских регионов, передает корреспондент URA.RU. «Причиной межнациональной напряженности для российских регионов, в том числе в УрФО, остается миграционная ситуация. Это острый вопрос. Каждый пятый россиянин заявил о необходимости ограничить въезд мигрантов в нашу страну», — считает Магомедов. По словам Магомедова, совещание в Челябинске по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года в УрФО в этом году приобрело особое значение. Он отметил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к нацполитике. Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания по реализации Стратегии. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.