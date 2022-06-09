Представитель Кремля обратился к губернаторам УрФО в Челябинске. Видео

09 июня 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Замглавы АП Магомедсалам Магомедов (слева) и уральский полпред Владимир Якушев начали разговор о национальной политике в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы администрации президент РФ Магомедсалам Магомедов, выступая 9 июня в Челябинске, указал на новые аспекты национальной политики в условиях ведущейся на Украине специальной военной операции. Об этом он заявил, открывая совещание с главами регионов Урала, передает корреспондент URA.RU. «Тема нашего совещания в этом году приобрела особое значение. Президент Владимир Путин говорил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике. Агрессивная политика руководства Украины, направленная на культурную и языковую дискриминацию, принудительную ассимиляцию русского народа и исключение его из числа коренных, игнорирование и слом исторически сложившегося межнационального сотрудничества привела к катастрофическим последствиям», — указал Магомедов. Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания, посвященного реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Федеральный центр представляют замглавы администрации президента Магомедов и полномочный представитель президента пред в УрФО Владимир Якушев. Помимо них, в работе семинара-совещания участвуют руководители силовых структур, включая заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. На второй день пребывания в Челябинской области руководители регионов УрФО проведут совещание, посвященное проблемам внутреннего туризма. Для этого 10 июня они переедут на горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Кроме того, Россия намерена не допустить размещения на территории соседней страны военных баз НАТО, что сделало бы военную угрозу РФ недопустимо большой. На совещании приехали первые лица реионов УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Замглавы администрации президент РФ Магомедсалам Магомедов, выступая 9 июня в Челябинске, указал на новые аспекты национальной политики в условиях ведущейся на Украине специальной военной операции. Об этом он заявил, открывая совещание с главами регионов Урала, передает корреспондент URA.RU. «Тема нашего совещания в этом году приобрела особое значение. Президент Владимир Путин говорил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике. Агрессивная политика руководства Украины, направленная на культурную и языковую дискриминацию, принудительную ассимиляцию русского народа и исключение его из числа коренных, игнорирование и слом исторически сложившегося межнационального сотрудничества привела к катастрофическим последствиям», — указал Магомедов. Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания, посвященного реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Федеральный центр представляют замглавы администрации президента Магомедов и полномочный представитель президента пред в УрФО Владимир Якушев. Помимо них, в работе семинара-совещания участвуют руководители силовых структур, включая заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. На второй день пребывания в Челябинской области руководители регионов УрФО проведут совещание, посвященное проблемам внутреннего туризма. Для этого 10 июня они переедут на горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Кроме того, Россия намерена не допустить размещения на территории соседней страны военных баз НАТО, что сделало бы военную угрозу РФ недопустимо большой.