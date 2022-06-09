Замглавы администрации президент РФ Магомедсалам Магомедов, выступая 9 июня в Челябинске, указал на новые аспекты национальной политики в условиях ведущейся на Украине специальной военной операции. Об этом он заявил, открывая совещание с главами регионов Урала, передает корреспондент URA.RU.
«Тема нашего совещания в этом году приобрела особое значение. Президент Владимир Путин говорил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике. Агрессивная политика руководства Украины, направленная на культурную и языковую дискриминацию, принудительную ассимиляцию русского народа и исключение его из числа коренных, игнорирование и слом исторически сложившегося межнационального сотрудничества привела к катастрофическим последствиям», — указал Магомедов.
Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания, посвященного реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Федеральный центр представляют замглавы администрации президента Магомедов и полномочный представитель президента пред в УрФО Владимир Якушев. Помимо них, в работе семинара-совещания участвуют руководители силовых структур, включая заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева.
Замглавы администрации президент РФ Магомедсалам Магомедов, выступая 9 июня в Челябинске, указал на новые аспекты национальной политики в условиях ведущейся на Украине специальной военной операции. Об этом он заявил, открывая совещание с главами регионов Урала, передает корреспондент URA.RU. «Тема нашего совещания в этом году приобрела особое значение. Президент Владимир Путин говорил, что проведение спецоперации на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике. Агрессивная политика руководства Украины, направленная на культурную и языковую дискриминацию, принудительную ассимиляцию русского народа и исключение его из числа коренных, игнорирование и слом исторически сложившегося межнационального сотрудничества привела к катастрофическим последствиям», — указал Магомедов. Сейчас в Челябинске началась закрытая часть совещания, посвященного реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Помимо губернаторов Челябинской, Курганской и Тюменской области Алексея Текслера, Вадима Шумкова, Александра Мора, а также главы ХМАО Натальи Комаровой, в мероприятии участвует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Федеральный центр представляют замглавы администрации президента Магомедов и полномочный представитель президента пред в УрФО Владимир Якушев. Помимо них, в работе семинара-совещания участвуют руководители силовых структур, включая заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. На второй день пребывания в Челябинской области руководители регионов УрФО проведут совещание, посвященное проблемам внутреннего туризма. Для этого 10 июня они переедут на горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Кроме того, Россия намерена не допустить размещения на территории соседней страны военных баз НАТО, что сделало бы военную угрозу РФ недопустимо большой.