«Батутный король» срывает приказ мэра Екатеринбурга

Алексей Орлов (справа) поручил снести киоск еще месяц назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выяснилось, почему власти Екатеринбурга больше месяца не могут снести киоск на набережной, возле элитной гимназии №9, разозливший мэра Алексея Орлова. Как объяснили URA.RU в горадминистрации, собственник объекта — ООО «Шуга» — подал в суд на чиновников. А для защиты своих интересов нанял бизнесмена Максима Пыцко, который известен в городе как «батутный король».

Снести киоск с прокатом самокатов на проспекте Ленина, 33 Орлов приказал в начале мая. За несколько дней до этого городской комитет по товарному рынку выдал собственнику уведомление о необходимости выноса «незаконно размещенного нестационарного объекта».

ООО «Шуга» оспорило уведомление в суде. «Размещение киоска „Прокат, кофе с собой“ осуществляется на основании приказа МУГИСО [мингосимущества]. Определением арбитражного суда Свердловской области принято решение о принятии обеспечительных мер. В случае признания действий администрации Екатеринбурга законными, после вступления в законную силу решения суда, возможно осуществить вынос объекта», — описали ситуацию в мэрии. Источник агентства уточнил, что избавиться от киоска властям, вероятно, будет проще после того, как земля под киоском перейдет в собственность города (сейчас это областной участок). «Такое решение уже согласовано», — поделился источник.

Максим Пыцко в разговоре с корреспондентом подтвердил, что защищает ООО «Шуга» в суде. По его словам, после того, как о нем начали писать СМИ, обиженные властями коммерсанты со всего города пошли к нему за защитой. Например, сейчас он защищает «Шугу» в споре вокруг не только киоска на проспекте Ленина, но и тира, стоящего на главной пешеходной улице — Вайнера. Компания намерена обжаловать последнее решение арбитража, вставшего на сторону МУГИСО. Это означает, что в ближайшее время тир также не будет снесен.

Как писало URA.RU, экс-сотрудник МУГИСО Пыцко нашел лазейку в федеральном и областном законодательстве, позволившую ему получить около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и собирать с них прибыль, ничего не отчисляя в бюджет. Мэрия попыталась через суды взыскать с предпринимателя арендную плату задним числом, но проиграла.

Киоск на набережной появился в конце апреля Фото: корреспондент URA.RU

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