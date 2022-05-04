Подчиненные Алексея Орлова пока не могут разобраться, кому исполнять его поручение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приказал срочно снести киоск с кофе и прокатом машинок, установленный на набережной Городского пруда, рядом с элитной гимназией №9. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, от градоначальника есть еще одно — стратегическое — поручение: очистить центр города от подобных точек и аттракционов из 90-х.

«[На одном из недавних совещаний] Орлов спросил, что этот у******* (некрасивый, — прим.ред.) киоск делает в самом центре города, и сказал, что его нужно снести. Не помню, чтобы глава так матерился — обычно он не показывает эмоций. А тут был прям злой», — поделился собеседник. «В целом поручено навести порядок в центральной части города», — добавил он.

Другой инсайдер рассказал подробнее. С его слов, только в 2021 году свердловское мингосимущества (МУГИСО) выдало двум-трем юрлицам около 40 разрешений на безвозмездное использование земель в пределах так называемого «утюга» (большая территория в границах улиц Московская, Челюскинцев, Восточная и Декабристов). Под батуты, кофе и прокаты велосипедов, машинок и самокатов. Среди таких коммерсантов — Максим Пыцко (ООО «Вимакс»), которого называют «батутным королем» Екатеринбурга. В разговоре с URA.RU он уточнил, что, если говорить конкретно об «утюге», на руках у него не более десяти разрешений (киоска на набережной среди них нет).

Бывший сотрудник МУГИСО Пыцко спорит с властями с лета 2021-го. Он нашел лазейку в федеральном и областном законодательстве, позволившую ему получить около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и собирать с них прибыль, ничего не отчисляя в бюджет. Мэрия попыталась через суды взыскать с предпринимателя арендную плату задним числом, но проиграла.

Сейчас городские чиновники ведут переговоры с МУГИСО о том, чтобы земли в границах «утюга» передавались на содержание муниципальным учреждениям — например, «Зеленстрою». Это позволило бы мэрии аннулировать все действующие арендные соглашения и убрать аттракционы из центра. Но обсуждение идет непросто. «Еще в августе 2021-го МУГИСО инициировало совещание у Орлова, где были обозначены проблемные участки. Чтобы „утюг“ и Исторический сквер город забрал себе. Но работа ведется не так быстро, как хотелось бы МУГИСО», — описал ситуацию источник в ведомстве. При этом собеседники в мэрии эту информацию не подтверждают.

Оперативно дозвониться до пресс-службы МУГИСО корреспонденту не удалось. В пресс-службе мэрии предложили дождаться каких-либо официальных решений властей — и по киоску на набережной, и по наведению порядка с землями в центре Екатеринбурга.

Чиновники не могут разобраться, кто отвечает за снос киоска — комитет по товарному рынку (ведь в киоске продают кофе) или комитет по бытовому обслуживанию населения (ведь в киоске работает прокат машин) Фото: корреспондент URA.RU

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