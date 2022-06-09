Жители Первоуральска (Свердловская область) жалуются на плохую работу коммунальщиков, не вывозящих мусор. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько жителей города.
«В районе моего дома еще более-менее нормально, но стоит пройти пару домов и начинается мусорный ад. Даже у нас мусор могут вывозить раз в месяц, а в других дворах, такое ощущение, что раз в полгода вывозят», — рассказал житель Первоуральска Алексей.
Другой горожанин поведал, что также плохо убираются подъезды. «Может прийти уборщик, а может не прийти. Тут как повезет, на самом деле. Бывает помоют подъезд два раза в месяц, а потом на месяц забудут о нас», — посетовал житель Первоуральска.
На проблему с вывозом мусора горожане жалуются и в соцсетях. «Вы проверьте тоже площадки для мусора в частном секторе за кинотеатром „Восход“. В частном секторе от Прокатчиков до Трубников, находятся две площадки. Одна у кинотеатра, вторая на пересечении улиц Трубников и Садовая. Не на одной из площадок нет бака для крупногабарита. И это при том, что с частного сектора тариф выше, чем с квартир», — пишет Светлана Мышкина в группе во «ВКонтакте» «Нетипичный Первоуральск».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ООО «ТБО «ЭКОСЕРВИС». На момент публикации ответа не поступило.
Фото: паблик во «ВКонтакте» «Нетипичный Первоуральск»
Жители Первоуральска (Свердловская область) жалуются на плохую работу коммунальщиков, не вывозящих мусор. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько жителей города. «В районе моего дома еще более-менее нормально, но стоит пройти пару домов и начинается мусорный ад. Даже у нас мусор могут вывозить раз в месяц, а в других дворах, такое ощущение, что раз в полгода вывозят», — рассказал житель Первоуральска Алексей. Другой горожанин поведал, что также плохо убираются подъезды. «Может прийти уборщик, а может не прийти. Тут как повезет, на самом деле. Бывает помоют подъезд два раза в месяц, а потом на месяц забудут о нас», — посетовал житель Первоуральска. На проблему с вывозом мусора горожане жалуются и в соцсетях. «Вы проверьте тоже площадки для мусора в частном секторе за кинотеатром „Восход“. В частном секторе от Прокатчиков до Трубников, находятся две площадки. Одна у кинотеатра, вторая на пересечении улиц Трубников и Садовая. Не на одной из площадок нет бака для крупногабарита. И это при том, что с частного сектора тариф выше, чем с квартир», — пишет Светлана Мышкина в группе во «ВКонтакте» «Нетипичный Первоуральск». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ООО «ТБО «ЭКОСЕРВИС». На момент публикации ответа не поступило.