Зачастую мусор не вывозят около месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Первоуральска (Свердловская область) жалуются на плохую работу коммунальщиков, не вывозящих мусор. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько жителей города.

«В районе моего дома еще более-менее нормально, но стоит пройти пару домов и начинается мусорный ад. Даже у нас мусор могут вывозить раз в месяц, а в других дворах, такое ощущение, что раз в полгода вывозят», — рассказал житель Первоуральска Алексей.

Другой горожанин поведал, что также плохо убираются подъезды. «Может прийти уборщик, а может не прийти. Тут как повезет, на самом деле. Бывает помоют подъезд два раза в месяц, а потом на месяц забудут о нас», — посетовал житель Первоуральска.

На проблему с вывозом мусора горожане жалуются и в соцсетях. «Вы проверьте тоже площадки для мусора в частном секторе за кинотеатром „Восход“. В частном секторе от Прокатчиков до Трубников, находятся две площадки. Одна у кинотеатра, вторая на пересечении улиц Трубников и Садовая. Не на одной из площадок нет бака для крупногабарита. И это при том, что с частного сектора тариф выше, чем с квартир», — пишет Светлана Мышкина в группе во «ВКонтакте» «Нетипичный Первоуральск».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ООО «ТБО «ЭКОСЕРВИС». На момент публикации ответа не поступило.

Фото: паблик во «ВКонтакте» «Нетипичный Первоуральск»