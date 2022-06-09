Речь может идти о получении взяток от представителей бизнеса Фото: Илья Московец © URA.RU

В УМВД по городу Магнитогорску проходят оперативные мероприятия, связанные с проверкой о возможном получении взяток от предпринимателей замом руководителя управления Муратом Ахметовым. Известно, что работают сотрудники местного отдела ФСБ совместно с управлением собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Предприниматели дали показания о том, что передавали взятки Ахметову через посредников их числа его подчиненных за покровительство. Ахметовым занимались давно, но раскручиваться дело активно стало после того, как задержали главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, который в рамках досудебного соглашения также дал показания против Ахметова, который служил в полиции при нем. Фактов получения взяток несколько», — говорит источник.

Каков в настоящее время процессуальный статус Ахметова не уточняется. Известно, что вместе с ним подозреваемыми могут стать несколько других сотрудников УМВД. В пресс-службах СУ СКР области, УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области информацию не комментируют.