07 июня 2022

Экс-главу челябинского района отказались выпускать из-под стражи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Байдавлету Тайбергенову в Ленинском суде Магнитогорска. Челябинская область, тайбергенов байдавлет
В изоляторе экс-глава Агаповского района пробудет минимум до 20 июля Фото:

Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщил источник URA.RU в суде.

«Адвокат Тайбергенова просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Прокурор просил оставить решение Ленинского районного суда Магнитогорска без изменения, что и было сделано», — рассказал источник.

В пресс-службе облсуда информацию прокомментируют позднее. Тайбергенова задержали сотрудники УФСБ 23 мая. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он за два года получил от предпринимателя более миллиона рублей деньгами и имуществом за предоставление в аренду земельных участков. Тайбергенов сразу написал заявление об отставке. Его адвокат в суде отметила, что он намерен заключить соглашение о сотрудничестве со следствием.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщил источник URA.RU в суде. «Адвокат Тайбергенова просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Прокурор просил оставить решение Ленинского районного суда Магнитогорска без изменения, что и было сделано», — рассказал источник. В пресс-службе облсуда информацию прокомментируют позднее. Тайбергенова задержали сотрудники УФСБ 23 мая. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он за два года получил от предпринимателя более миллиона рублей деньгами и имуществом за предоставление в аренду земельных участков. Тайбергенов сразу написал заявление об отставке. Его адвокат в суде отметила, что он намерен заключить соглашение о сотрудничестве со следствием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...