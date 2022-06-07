Экс-главу челябинского района отказались выпускать из-под стражи

В изоляторе экс-глава Агаповского района пробудет минимум до 20 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщил источник URA.RU в суде.

«Адвокат Тайбергенова просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Прокурор просил оставить решение Ленинского районного суда Магнитогорска без изменения, что и было сделано», — рассказал источник.

В пресс-службе облсуда информацию прокомментируют позднее. Тайбергенова задержали сотрудники УФСБ 23 мая. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он за два года получил от предпринимателя более миллиона рублей деньгами и имуществом за предоставление в аренду земельных участков. Тайбергенов сразу написал заявление об отставке. Его адвокат в суде отметила, что он намерен заключить соглашение о сотрудничестве со следствием.