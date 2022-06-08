Курганца, ударившего полицейского шилом, будут лечить

09 июня 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Жителя Петухово за нападение на полицейского с шилом отправили в психбольницу на лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю города Петухово Курганской области, который ударил полицейского шилом, назначено принудительное лечение в психиатрической больнице. Такое решение принял Петуховский районный суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Петуховский районный суд назначил 47-летнему жителю города Петухово, обвиняемому по ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. 24 февраля мужчина напал на сотрудника полиции и нанес удар шилом, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области. Как следует из материалов уголовного дела, жители одного из дворов Петухово вызвали полицию из-за нетрезвого соседа, который вел себя агрессивно. На вызов приехал дежурный наряд сотрудников полиции. Мужчина напал на полицейского с шилом у двери своей квартиры. Напавшего доставили в отдел полиции, где он несколько раз ударил полицейских ногами. В рамках следственных действий была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, может причинить существенный вред себе и окружающим. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жителю города Петухово Курганской области, который ударил полицейского шилом, назначено принудительное лечение в психиатрической больнице. Такое решение принял Петуховский районный суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Петуховский районный суд назначил 47-летнему жителю города Петухово, обвиняемому по ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. 24 февраля мужчина напал на сотрудника полиции и нанес удар шилом, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области. Как следует из материалов уголовного дела, жители одного из дворов Петухово вызвали полицию из-за нетрезвого соседа, который вел себя агрессивно. На вызов приехал дежурный наряд сотрудников полиции. Мужчина напал на полицейского с шилом у двери своей квартиры. Напавшего доставили в отдел полиции, где он несколько раз ударил полицейских ногами. В рамках следственных действий была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, может причинить существенный вред себе и окружающим.