08 июня 2022

Власти хотят продлить важный запрет для тюменцев

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Решение о продлении запрета должен принять губернатор Александр Моор Фото:

Период особого противопожарного режима в Тюменской области хотят продлить на три недели, сдвинув его окончание на 8 июля. Соответствующий документ подготовлен департаментом лесного комплекса правительства региона. Его принятие автоматически увеличит срок, в который тюменцы не могут посещать леса.

«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Продлить срок действия режима на период с 17 июня по 7 июля», — говорится в проекте документа, который предстоит подписать или не подписать губернатору Александру Моору.

Сейчас особый режим действует по 16 июня включительно. В этот период гражданам нельзя посещать леса, а также готовить на открытом огне, даже используя мангалы.

По состоянию на утро 9 июня в Тюменской области нет действующих лесных пожаров. Не возникало их и за последние сутки. По данным сервиса «Яндекс Погода», в ближайшие пять дней на территории региона ожидаются дожди.

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Период особого противопожарного режима в Тюменской области хотят продлить на три недели, сдвинув его окончание на 8 июля. Соответствующий документ подготовлен департаментом лесного комплекса правительства региона. Его принятие автоматически увеличит срок, в который тюменцы не могут посещать леса. «Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Продлить срок действия режима на период с 17 июня по 7 июля», — говорится в проекте документа, который предстоит подписать или не подписать губернатору Александру Моору. Сейчас особый режим действует по 16 июня включительно. В этот период гражданам нельзя посещать леса, а также готовить на открытом огне, даже используя мангалы. По состоянию на утро 9 июня в Тюменской области нет действующих лесных пожаров. Не возникало их и за последние сутки. По данным сервиса «Яндекс Погода», в ближайшие пять дней на территории региона ожидаются дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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