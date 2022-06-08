Власти хотят продлить важный запрет для тюменцев

Решение о продлении запрета должен принять губернатор Александр Моор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Период особого противопожарного режима в Тюменской области хотят продлить на три недели, сдвинув его окончание на 8 июля. Соответствующий документ подготовлен департаментом лесного комплекса правительства региона. Его принятие автоматически увеличит срок, в который тюменцы не могут посещать леса.

«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Продлить срок действия режима на период с 17 июня по 7 июля», — говорится в проекте документа, который предстоит подписать или не подписать губернатору Александру Моору.

Сейчас особый режим действует по 16 июня включительно. В этот период гражданам нельзя посещать леса, а также готовить на открытом огне, даже используя мангалы.

По состоянию на утро 9 июня в Тюменской области нет действующих лесных пожаров. Не возникало их и за последние сутки. По данным сервиса «Яндекс Погода», в ближайшие пять дней на территории региона ожидаются дожди.