В Москве поддержали отставку главного судьи Курганской области

Сергей Кабаньков покинет пост председателя Курганского областного суда 23 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганского областного суда Сергей Кабаньков уйдет в отставку 23 июля. Решение об этом принято на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в Москве по личному заявлению Кабанькова. Об этом в ВККС сообщили в ответ на запрос URA.RU.

«Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации полномочия председателя Курганского областного суда Кабанькова Сергея Алексеевича прекращены на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ „О статусе судей в Российской Федерации“ с 23 июля 2022 года в связи с уходом в отставку», — заявили в ВККС. В указанном подпункте говорится, что полномочия судьи могут прекратить по его письменному заявлению об отставке.

Ранее URA.RU сообщало, что срок полномочий Кабанькова истекает в октябре. Он назначен на эту должность указом президента РФ от 17 октября 2016 года на шестилетний срок. В марте коллегия судей объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. Позже стало известно, что Кабаньков направил в ВККС заявление о прекращении его полномочий судьи и председателя Курганского областного суда с 23 июля.