В Кургане главный областной судья готовится к отставке

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела заявление Сергея Кабанькова об отставке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганского областного суда Сергей Кабаньков готовится покинуть свой пост. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) рассматривали его заявление о прекращении полномочий.

«Заявление Кабанькова Сергея Алексеевича о прекращении его полномочий судьи, председателя Курганского областного суда с 23 июля 2022 г. на основании подпункта закона „О статусе судей в Российской Федерации“», — указано в повестке заседания коллегии. В итогах заседания говорится, что прекращены полномочия 14 судей и руководителей судов. Они предоставили письменные заявления об отставке.

Есть ли в этом списке Кабаньков по телефону в Высшей квалификационной коллегии не стали комментировать. В организацию направлен письменный редакционный запрос. В пресс-службе областного суда оперативно прокомментировать информацию не смогли.

URA.RU писало, что в марте коллегия судей объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. Документы от претендентов принимали до 22 апреля. Ранее сообщалось, что срок полномочий Кабанькова истекает в октябре. Кабаньков был назначен эту должность указом президента РФ от 17 октября 2016 на шестилетний срок полномочий.