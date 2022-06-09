Ученые назвали отличия ветрянки от оспы обезьян

10 июня 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Какие осложнения дает оспа обезьян неизвестно, сказала Зоя Скорпилева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян При оспе нужен тесный телесный контакт с зараженным и она оставляет глубокие следы на теле инфицированного, в отличие от ветрянки. Об этом URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Ветрянка и оспа обезьян — это два разных вируса. При обезьяней оспе должен быть тесный контакт именно с больным. Это не ветряная оспа, которая передается очень быстро воздушно-капельным путем. Здесь нужен тесный и долгий контакт. Это первое. Второе — высыпания более глубокие и объемные, нежели чем при ветрянке. Инкубационный период у ветрянки от 11 до 21 дня. У оспы приблизительно также», — сказала Зоя Скорпилева. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко также отметил отличия в кожной реакции при данных заболеваниях. «Характер сыпи не такой, как при ветрянке. При ветрянке все-таки похожа на папулы, такие как при натуральной оспе, но они потом проходят. А здесь это скорее сыпь», — объяснил эксперт. Также он назвал эпидемиологические различия. «Источник оспы обезьян — животные, кроме обезьян, это пальмовые белки. А ветряная оспа циркулирует только в популяции людей. Венерического пути передачи не бывает при ветрянке. Также наблюдается высокая температура, головные, мышечные боли», — добавил вирусолог. Иммунолог отметила, что ветряной оспой болеют один раз. «Любые схожие симптомы с учетом того, что вы переболели или вакцинированы говорят о том, что у вас не ветрянка, а другое заболевание. При первых симптомах лучше обратиться к врачу, особенно, если вы куда-то выезжали за границу», — добавила врач. Про осложнения, которые может дать новый вирус пока ничего не известно, обратила внимание Скорпилева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

При оспе нужен тесный телесный контакт с зараженным и она оставляет глубокие следы на теле инфицированного, в отличие от ветрянки. Об этом URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Ветрянка и оспа обезьян — это два разных вируса. При обезьяней оспе должен быть тесный контакт именно с больным. Это не ветряная оспа, которая передается очень быстро воздушно-капельным путем. Здесь нужен тесный и долгий контакт. Это первое. Второе — высыпания более глубокие и объемные, нежели чем при ветрянке. Инкубационный период у ветрянки от 11 до 21 дня. У оспы приблизительно также», — сказала Зоя Скорпилева. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко также отметил отличия в кожной реакции при данных заболеваниях. «Характер сыпи не такой, как при ветрянке. При ветрянке все-таки похожа на папулы, такие как при натуральной оспе, но они потом проходят. А здесь это скорее сыпь», — объяснил эксперт. Также он назвал эпидемиологические различия. «Источник оспы обезьян — животные, кроме обезьян, это пальмовые белки. А ветряная оспа циркулирует только в популяции людей. Венерического пути передачи не бывает при ветрянке. Также наблюдается высокая температура, головные, мышечные боли», — добавил вирусолог. Иммунолог отметила, что ветряной оспой болеют один раз. «Любые схожие симптомы с учетом того, что вы переболели или вакцинированы говорят о том, что у вас не ветрянка, а другое заболевание. При первых симптомах лучше обратиться к врачу, особенно, если вы куда-то выезжали за границу», — добавила врач. Про осложнения, которые может дать новый вирус пока ничего не известно, обратила внимание Скорпилева.