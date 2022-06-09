Златоустовские мечи вручили в Москве мэрам городов воинской славы

Мечи вручили всем 45 городам воинской славы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Поклонной горе в Москве 9 июня состоялось торжественное вручение «Мечей Победы» городам воинской славы. Все 45 мечей изготовила «Златоустовская оружейная компания» (Челябинская область). Директор компании Александр Сонич рассказал URA.RU, что все мечи изготовлены за счет предприятия.

«Мечи торжественно вручала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Всем 45 городам в торжественной обстановке в присутствии сенаторов, депутатов Госдумы, губернаторов и глав городов были вручены „Мечи Победы“», — сообщил URA.RU Сонич.

Директор добавил, сейчас рассматривается вопрос изготовления мечей для городов трудовой доблести. В УрФО такими городами являются Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск.

Традиция награждать города-герои появилась по инициативе Совета Федерации в 2015 году. Клинок каждого меча выполнен из высоколегированной стали, украшен растительным орнаментом и именной дарственной надписью. Ножны покрыты золотом высшей пробы и инкрустированы полудрагоценными уральскими камнями: гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубым топазом — символом мира.

Мечи были изготовлены мастерами из Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU