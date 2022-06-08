08 июня 2022

Правительство ЯНАО покидает человек из команды Кобылкина. Имя приемника

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Заседание городской думы. Курган , чиновники, заседание, руки
Источник назвал имя приемника на должность уходящего в отставку чиновника Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава департамента соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник во власти региона.

«Правительство ЯНАО покидает директор департамента соцзащиты Елена Карпова. Увольняется по собственному желанию, говорят, что из-за переезда в другой регион. Карпова — курирует соцзащиту со времен экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, зарекомендовала себя как профессионал, член команды, быстро и легко встроилась в работу с новым главой округа Дмитрием Артюховым», — сообщает собеседник.

Как сообщает собеседник, Карповой под руководством Артюхова удалось реформировать сферу соцзащиты населения и вывести ее на лидирующие позиции по системе мер соцподдержки. По информации источника новым директором департамента может стать нынешний заместитель Елена Медынская, которая в департаменте начинала практически в одно время с Карповой.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее губернатор ЯНАО анонсировал кадровые перестановки в своей команде. Однако он отмечал, что замены будут связаны с потерей темпов работы, а не собственным желанием переехать в другой регион.

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Глава департамента соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник во власти региона. «Правительство ЯНАО покидает директор департамента соцзащиты Елена Карпова. Увольняется по собственному желанию, говорят, что из-за переезда в другой регион. Карпова — курирует соцзащиту со времен экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, зарекомендовала себя как профессионал, член команды, быстро и легко встроилась в работу с новым главой округа Дмитрием Артюховым», — сообщает собеседник. Как сообщает собеседник, Карповой под руководством Артюхова удалось реформировать сферу соцзащиты населения и вывести ее на лидирующие позиции по системе мер соцподдержки. По информации источника новым директором департамента может стать нынешний заместитель Елена Медынская, которая в департаменте начинала практически в одно время с Карповой. В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Ранее губернатор ЯНАО анонсировал кадровые перестановки в своей команде. Однако он отмечал, что замены будут связаны с потерей темпов работы, а не собственным желанием переехать в другой регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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