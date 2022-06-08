Источник назвал имя приемника на должность уходящего в отставку чиновника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава департамента соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник во власти региона.

«Правительство ЯНАО покидает директор департамента соцзащиты Елена Карпова. Увольняется по собственному желанию, говорят, что из-за переезда в другой регион. Карпова — курирует соцзащиту со времен экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, зарекомендовала себя как профессионал, член команды, быстро и легко встроилась в работу с новым главой округа Дмитрием Артюховым», — сообщает собеседник.

Как сообщает собеседник, Карповой под руководством Артюхова удалось реформировать сферу соцзащиты населения и вывести ее на лидирующие позиции по системе мер соцподдержки. По информации источника новым директором департамента может стать нынешний заместитель Елена Медынская, которая в департаменте начинала практически в одно время с Карповой.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее губернатор ЯНАО анонсировал кадровые перестановки в своей команде. Однако он отмечал, что замены будут связаны с потерей темпов работы, а не собственным желанием переехать в другой регион.