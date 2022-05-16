Губернатор ЯНАО анонсировал кадровые перестановки в своей команде

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов избавится от неэффективных чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует кадровые перестановки, детали которых он отказался называть. Об этом зашла речь в интервью агентству URA.RU, состоявшемся накануне четырехлетия с момента назначения Артюхова руководителем округа. За это время были заменены несколько заместителей губернатора, главы крупных ямальских муниципалитетов.

Говоря о причинах замен, губернатор назвал основную — потерю темпа работы. «Мы в органах власти должны работать быстро, подход „бумажка должна отлежаться“ не актуален», — считает Дмитрий Артюхов. После этого он и пообещал новые рокировки. Среди руководителей, назначенных уже Дмитрием Артюховым, замен не планируется.

Объясняя требования к соискателям, губернатор ЯНАО назвал необходимость внутренней пассионарности и небезразличия. Своими соратниками он считает тех, кто работает с желанием созидать. «Есть два подхода. Одним откажешь на совещании, но они не сдаются — и продолжают настаивать, разубеждать, пишут мне сообщения. В итоге даешь шанс — и видишь, действительно не зря», — без указания имен описал сценарий взаимодействия Дмитрий Артюхов. «А бывает так, что один раз отказал, и никакой реакции: нет и нет. Когда нет веры в свое дело, результата не добиться».

Однако на вопрос о том, является ли предложение вице-губернатору Александру Калинину возглавить Чукотский АО оценкой качества кадровой работы правительства ЯНАО, Дмитрий Артюхов ответил, уйдя от провокации с подтверждением или опровержением слуха: «На Чукотку? Вроде был сегодня на совещании».

Отдельно губернатор ЯНАО указал на сценарий увольнения: «Знаю, что в других регионах бывают случаи, когда получил трудовую книжку на руки — и до свидания. У нас так никогда не было: люди на Ямале — самый главный ресурс. Мы с уважением относимся к заслугам, тому вкладу, который люди внесли в развитие Ямала. Все это обязательно учитывается, когда человек уходит».

Последняя из крупных перестановок во власти ЯНАО — уход бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой с должности в депутаты Тюменской думы. Она была человеком из команды экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Сейчас в правительстве в должности замгубернатора и главы департамента внешних связей из прошлой команды остаются Александр Мажаров, Сергей Карасев и Альбина Свинцова.

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