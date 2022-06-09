Челябинский губернатор провел серию кадровых назначений

Постановления за подписью Алексея Текслера опубликованы на официальном правовом портале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел серию кадровых назначений. Речь идет о назначении временного руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ в Москве. Также своим постановлением глава региона назначил двух заместителей областных ведомств. Соответствующие документы опубликованы 9 июня на официальном правовом портале.

Согласно постановлению губернатора, временно исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ в Москве возложено на Олега Щегриковича. Он будет исполнять эти обязанности до назначения нового руководителя, но с сохранением действующих должностных обязанностей замглавы ведомства.

Текслер также назначил первым заместителем председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Елену Шумакову. Третьим распоряжением он назначил Юлию Турарову заместителем начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Ранее Текслер отправил в отставку руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ в Москве Ивана Калашникова. Он возглавлял представительство с 13 мая 2019 года и уволился по собственному желанию.