Курганцев нелегально возят на автобусах

В Кургане перевозчика лишили права работать на маршруте № 328 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчик, который раньше отвечал за маршрут № 328, продолжает заниматься перевозками на этом рейсе. При этом, по данным мэрии, его лишили права перевозить людей на этом маршруте.

«Постановление администрации города Кургана о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 328 принято <…> в связи с тем, что перевозчиком грубо были нарушены требования к перевозке пассажиров. <…> В настоящее время перевозчик оспаривает данное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии объяснили, что с 7 по 10 мая на маршруте № 328 не было выполнено ни одного рейса, поэтому было вынесено постановление. При этом на карте, размещенной на сайте Транспортного управления Кургана, можно увидеть два автобуса, которые движутся по этому маршруту. Информацию о том, что перевозчик продолжает работу на маршруте, представители мэрии направили в территориальное отделение государственного автодорожного надзора для принятия мер. В приемной ООО «Автолюкс» URA.RU сообщили, что начальник, с которым может обсудить этот вопрос, придет позже.

Ранее представители мэрии объясняли, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты, которые считают неприбыльными. В октябре 2021 года стало известно, что перевозчики отказались от пяти маршрутов.