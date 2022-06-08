08 июня 2022

Теплоход протаранил пассажирские катера на реке в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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При столкновении теплохода с катерами никто не пострадал Фото:

Теплоход «Толька» протаранил три пассажирских катера при отходе от причала в Газ-Сале (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

«9июня в 11:00 на левом берегу реки Таз в селе Газ-Сале Тазовского района ЯНАО теплоход „Толька“ с сухогрузной баржей при отходе от причала совершил навал на три пассажирских катера („Таз“, „Пур“ и „Енисей“). Суда принадлежат ООО „Пурречфлот“. Пострадавших нет», — говорится в соцсетях ведомства.

Новогоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства столкновения теплохода с пассажирскими катерами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде затонула баржа, на которой был установлен рефрижератор. Причиной затопления стал шторм.

Теплоход врезался в пассажирские катера
Фото:
Три катера были повреждены теплоходом «Толька»
Фото:

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Теплоход «Толька» протаранил три пассажирских катера при отходе от причала в Газ-Сале (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. «9июня в 11:00 на левом берегу реки Таз в селе Газ-Сале Тазовского района ЯНАО теплоход „Толька“ с сухогрузной баржей при отходе от причала совершил навал на три пассажирских катера („Таз“, „Пур“ и „Енисей“). Суда принадлежат ООО „Пурречфлот“. Пострадавших нет», — говорится в соцсетях ведомства. Новогоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства столкновения теплохода с пассажирскими катерами. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде затонула баржа, на которой был установлен рефрижератор. Причиной затопления стал шторм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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