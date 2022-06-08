Теплоход протаранил пассажирские катера на реке в ЯНАО. Фото

09 июня 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

При столкновении теплохода с катерами никто не пострадал Фото: Анна Майорова © URA.RU Теплоход «Толька» протаранил три пассажирских катера при отходе от причала в Газ-Сале (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. «9июня в 11:00 на левом берегу реки Таз в селе Газ-Сале Тазовского района ЯНАО теплоход „Толька“ с сухогрузной баржей при отходе от причала совершил навал на три пассажирских катера („Таз“, „Пур“ и „Енисей“). Суда принадлежат ООО „Пурречфлот“. Пострадавших нет», — говорится в соцсетях ведомства. Новогоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства столкновения теплохода с пассажирскими катерами. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде затонула баржа, на которой был установлен рефрижератор. Причиной затопления стал шторм. Теплоход врезался в пассажирские катера Фото: Уральская транспортная прокуратура Три катера были повреждены теплоходом «Толька» Фото: Уральская транспортная прокуратура Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Теплоход «Толька» протаранил три пассажирских катера при отходе от причала в Газ-Сале (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. «9июня в 11:00 на левом берегу реки Таз в селе Газ-Сале Тазовского района ЯНАО теплоход „Толька“ с сухогрузной баржей при отходе от причала совершил навал на три пассажирских катера („Таз“, „Пур“ и „Енисей“). Суда принадлежат ООО „Пурречфлот“. Пострадавших нет», — говорится в соцсетях ведомства. Новогоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства столкновения теплохода с пассажирскими катерами. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде затонула баржа, на которой был установлен рефрижератор. Причиной затопления стал шторм.