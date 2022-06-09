Вирусолог Бутенко заявил о начале пандемии оспы обезьян в мире

09 июня 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Большинство заболевших оспой обезьян не были в Африке, сказал Александр Бутенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Распространение оспы обезьян по числу вспышек в различных странах уже достигло масштабов пандемии. Об этом заявил в беседе с URA.RU руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Фактически по числу пораженных стран — это пандемия. Не по числу случаев, а именно по странам, где она распространилась. Здесь уже, наверное, около 30 государств затронуто. Сейчас при заражении в Европе, Америке, Австралии уже около 800 случаев зарегистрирован официально», — сказал Александр Бутенко. Вирусолог отметил высокую смертность от данного заболевания. «Летальность отличается резко. В случае африканских вспышек там до 10-14%. Примерно такая же, как при натуральной оспе. Это очень высокий показатель. Происхождение этой вспышки тоже настораживает. Потому что абсолютное большинство заболевших никогда не были в Африке, не контактировали с больными, и вдруг они заболевают», — поделился эксперт. Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. При этом официально подтвержден один летальный исход. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире. Согласно первой версии, вирус доработали и он стал более заразным. Второй вариант предполагает сильное снижение иммунной защиты у людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Распространение оспы обезьян по числу вспышек в различных странах уже достигло масштабов пандемии. Об этом заявил в беседе с URA.RU руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Фактически по числу пораженных стран — это пандемия. Не по числу случаев, а именно по странам, где она распространилась. Здесь уже, наверное, около 30 государств затронуто. Сейчас при заражении в Европе, Америке, Австралии уже около 800 случаев зарегистрирован официально», — сказал Александр Бутенко. Вирусолог отметил высокую смертность от данного заболевания. «Летальность отличается резко. В случае африканских вспышек там до 10-14%. Примерно такая же, как при натуральной оспе. Это очень высокий показатель. Происхождение этой вспышки тоже настораживает. Потому что абсолютное большинство заболевших никогда не были в Африке, не контактировали с больными, и вдруг они заболевают», — поделился эксперт. Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. При этом официально подтвержден один летальный исход. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире. Согласно первой версии, вирус доработали и он стал более заразным. Второй вариант предполагает сильное снижение иммунной защиты у людей.