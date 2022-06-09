В Тюмени готовятся к наплыву мигрантов из Азии

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Из Узбекистана готовы направлять готовых специалистов Фото:

В связи с потребностями тюменских застройщиков в рабочей силе, в регион может увеличится наплыв специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области в своем официальном telegram-канале.

«Сейчас „НОСТРОЙ“ (ассоциация Национального объединения строителей) ведет переговоры с Узбекистаном. Восточные коллеги готовы обучать за свой счет специалистов и направлять их на работу в Россию», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, данный разговор происходил в рамках встречи начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, и вице-президента ассоциации «НОСТРОЙ» Аркадия Чернецкого. Также на встрече стороны поговорили о перспективах развития строительства в области и обсудили вопросы импортозамещения.

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В связи с потребностями тюменских застройщиков в рабочей силе, в регион может увеличится наплыв специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области в своем официальном telegram-канале. «Сейчас „НОСТРОЙ“ (ассоциация Национального объединения строителей) ведет переговоры с Узбекистаном. Восточные коллеги готовы обучать за свой счет специалистов и направлять их на работу в Россию», — говорится в сообщении. Согласно сообщению, данный разговор происходил в рамках встречи начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, и вице-президента ассоциации «НОСТРОЙ» Аркадия Чернецкого. Также на встрече стороны поговорили о перспективах развития строительства в области и обсудили вопросы импортозамещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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