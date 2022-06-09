В Тюмени готовятся к наплыву мигрантов из Азии

09 июня 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Из Узбекистана готовы направлять готовых специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с потребностями тюменских застройщиков в рабочей силе, в регион может увеличится наплыв специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области в своем официальном telegram-канале. «Сейчас „НОСТРОЙ“ (ассоциация Национального объединения строителей) ведет переговоры с Узбекистаном. Восточные коллеги готовы обучать за свой счет специалистов и направлять их на работу в Россию», — говорится в сообщении. Согласно сообщению, данный разговор происходил в рамках встречи начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, и вице-президента ассоциации «НОСТРОЙ» Аркадия Чернецкого. Также на встрече стороны поговорили о перспективах развития строительства в области и обсудили вопросы импортозамещения. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В связи с потребностями тюменских застройщиков в рабочей силе, в регион может увеличится наплыв специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области в своем официальном telegram-канале. «Сейчас „НОСТРОЙ“ (ассоциация Национального объединения строителей) ведет переговоры с Узбекистаном. Восточные коллеги готовы обучать за свой счет специалистов и направлять их на работу в Россию», — говорится в сообщении. Согласно сообщению, данный разговор происходил в рамках встречи начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, и вице-президента ассоциации «НОСТРОЙ» Аркадия Чернецкого. Также на встрече стороны поговорили о перспективах развития строительства в области и обсудили вопросы импортозамещения.