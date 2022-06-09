Зеленский ввел санкции против ректоров пермских вузов

Санкции в отношении ректоров — бессрочны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении ректоров 236 российских вузов. Также туда попали 6 ректоров учебных учреждений Пермского края. Соответствующий документ опубликован на сайте главы Украины.

В тексте указано, что санкции вводятся в отношении: и. о. ректора Пермского Аграрно-Технического университета Алексея Андреева, ректора Пермского института культуры Людмилы Дробышевой-Разумосвской, ректора Пермского Государственного Университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова, ректора пермской фармакадемии Владимира Лужанина, ректора и президента Пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолия Ташкинова и Василия Петрова, а также в отношении ректора Западно-Уральского института экономики и права Натальи Агафоновой. Санкции в отношении всех — бессрочны.

В указ попал и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Такие меры были введены на фоне спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. Сообщалось, что войска РФ взяли под контроль почти всю ЛНР, основную часть ДНР, а также большие части территорий Запорожской области и Херсонскую.