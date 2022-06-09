Зеленский ввел санкции против ректора УрФУ

Президент Украины запретил Виктору Кокшарову (на фото) покупать земельные участки в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ректоров 236 российских вузов, среди которых ректор Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) Виктор Кокшаров. Документ выложен на сайт украинского президента.

«Внесение в санкционный список означает блокирование активов, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Помимо этого подразумевается лишение государственных наград Украины, других форм празднования, запрет на приобретение в собственность земельных участков», — уточняется в документе.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу вуза. Там воздержались от обсуждения темы.

Ранее URA.RU писало, что западные страны расширили санкции против России после начала спецоперации на Украине. В список попали представители оборонного сектора, спикер и депутаты Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оперштаб, который займется сохранением экономики региона в условиях санкций.