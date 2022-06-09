В Тюменской области ищут пропавшего пенсионера. Всех водителей призывают помочь

10 июня 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал два дня назад, сейчас его пытаются найти с помощью записей на видеорегистраторах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около Ишима пропал 77-летний пенсионер Сергей Кузнецкий. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области просит помочь водителей, проезжавших в районе деревень Новолокти и Мизоново. Пост с призывом они разместили в социальных сетях. «Пропал Кузнецкий Сергей Иванович, 77 лет. Деревня Нерпино, Ишимский район, Тюменская обл. 8 июня 2022 года вышел из дома в неизвестном направлении. ЛизаАлерт обращается к автомобилистам, которые могли проезжать 8 июня 2022 г. с 21:00 по маршрутам: заправка Газпромнефть (Р-254, подъезд к Ишиму) до Мизоново, трасса Р-254 от заправки Газпромнефть до поворота на Новолокти», — сообщается в официальной группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Они также призывают водителей посмотреть самим записи с видеорегистраторов, либо предоставить их специалистам, чтобы ускорить поиск мужчины. Мужчина был в рубашке в синюю клетку, синих брюках и серых галошах. Внешне нормального телосложения, рост 170 см, обрит наголо. Также сообщается, что у него голубые глаза. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт», социальная сеть «ВКонтакте» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Около Ишима пропал 77-летний пенсионер Сергей Кузнецкий. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области просит помочь водителей, проезжавших в районе деревень Новолокти и Мизоново. Пост с призывом они разместили в социальных сетях. «Пропал Кузнецкий Сергей Иванович, 77 лет. Деревня Нерпино, Ишимский район, Тюменская обл. 8 июня 2022 года вышел из дома в неизвестном направлении. ЛизаАлерт обращается к автомобилистам, которые могли проезжать 8 июня 2022 г. с 21:00 по маршрутам: заправка Газпромнефть (Р-254, подъезд к Ишиму) до Мизоново, трасса Р-254 от заправки Газпромнефть до поворота на Новолокти», — сообщается в официальной группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Они также призывают водителей посмотреть самим записи с видеорегистраторов, либо предоставить их специалистам, чтобы ускорить поиск мужчины. Мужчина был в рубашке в синюю клетку, синих брюках и серых галошах. Внешне нормального телосложения, рост 170 см, обрит наголо. Также сообщается, что у него голубые глаза.