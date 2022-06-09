Путин поручил увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток 10 июня 2022 в 02:24 Размер текста - 17 + За турпоездку на Дальний Восток можно будет вернуть до 40 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить кешбэк за туристические поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Соответствующий документ поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта появился на сайте Кремля. «Правительству Российской федерации […] с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — указано в документе. Срок исполнения поручения — 30 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее URA.RU сообщало, что для ряда регионов России «катастрофически необходимо» продление программы туристического кэшбэка. По словам гендиректора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна на продолжение данной программы нужно направить все внимание. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить кешбэк за туристические поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Соответствующий документ поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта появился на сайте Кремля. «Правительству Российской федерации […] с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — указано в документе. Срок исполнения поручения — 30 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее URA.RU сообщало, что для ряда регионов России «катастрофически необходимо» продление программы туристического кэшбэка. По словам гендиректора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна на продолжение данной программы нужно направить все внимание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям