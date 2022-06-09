09 июня 2022

Путин поручил увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
За турпоездку на Дальний Восток можно будет вернуть до 40 тысяч рублей Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить кешбэк за туристические поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Соответствующий документ поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта появился на сайте Кремля.

«Правительству Российской федерации […] с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — указано в документе.

Срок исполнения поручения — 30 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее URA.RU сообщало, что для ряда регионов России «катастрофически необходимо» продление программы туристического кэшбэка. По словам гендиректора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна на продолжение данной программы нужно направить все внимание.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить кешбэк за туристические поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Соответствующий документ поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта появился на сайте Кремля. «Правительству Российской федерации […] с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — указано в документе. Срок исполнения поручения — 30 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее URA.RU сообщало, что для ряда регионов России «катастрофически необходимо» продление программы туристического кэшбэка. По словам гендиректора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна на продолжение данной программы нужно направить все внимание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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