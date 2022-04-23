Мурадян заявил о необходимости продления туристического кэшбэка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для ряда регионов России «катастрофически необходимо» продление программы туристического кэшбэка. Об этом заявил гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. По его словам, на продолжение данной программы нужно направить все внимание.

«Сейчас все внимание в этом вопросе должно быть направлено на продление программы туристического кэшбэка. Это необходимо катастрофически для регионов, где закрыто авиасообщение, потому что они оказываются наиболее пострадавшими в текущих реалиях. Сейчас кэшбэк — это все-таки поддержка не только гостиниц, как было задумано изначально. Теперь это еще и поддержка россиян в их возможности путешествовать. Здесь ограничивать не надо», — рассказал Мурадян в разговоре с «Ридус».

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