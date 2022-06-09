Джо Байден выделил Америку в особое полушарие Земли

10 июня 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Байден не видит причин по которым регион не станет самым демократическим полушарием Фото: Официальный сайт президента Украины На саммите стран Америки президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, выделив страны континентов в особое полушарие. Об этом сообщает CNN. «Не вижу причины, из-за которой Западное полушарие не превратится за следующие 10 лет в самое демократическое в мире, в самый демократический регион всего мира. У нас есть все: люди, ресурсы, больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», — сказал Байден, выступая на Саммите Америк. Какие именно остальные полушария Земли будут обладать не самой впечатляющей демократией, Байден решил не уточнять. Ранее URA.RU рассказало что американцам стало стыдно после оговорки Байдена. Тогда он заявил, что главой государства является вице-президент Камала Харрис. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

На саммите стран Америки президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, выделив страны континентов в особое полушарие. Об этом сообщает CNN. «Не вижу причины, из-за которой Западное полушарие не превратится за следующие 10 лет в самое демократическое в мире, в самый демократический регион всего мира. У нас есть все: люди, ресурсы, больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», — сказал Байден, выступая на Саммите Америк. Какие именно остальные полушария Земли будут обладать не самой впечатляющей демократией, Байден решил не уточнять. Ранее URA.RU рассказало что американцам стало стыдно после оговорки Байдена. Тогда он заявил, что главой государства является вице-президент Камала Харрис.