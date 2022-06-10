В США признали провал антироссийской политики

США переоценили степень международного возмущения действиями России, пишет The American Conservative Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США не удалось добиться массового осуждения действий России в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет журнал The American Conservative.

«Администрация президента Байдена явно переоценила степень международного возмущения действиями России. Критику действий России среди иностранных лидеров относительно легко найти, но когда дело доходит до прямого осуждения — а тем более поддержки позиции НАТО о том, что конфликт был неспровоцирован и полностью виновата Москва, — правительства всего мира возражают. Еще меньше они склонны присоединяться к возглавляемой США кампании по наложению чрезвычайно жестких санкций против России», — пишет The American Conservative.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили действия России и ввели масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что Россию «невозможно обнести забором» и изолировать, пишет RT.