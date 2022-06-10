Челябинский минздрав судится с бунтующим заводом в Екатеринбурге

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
Руководство «Уральского компрессорного завода» задолжало минздраву Челябинской области более 100 миллионов рублей Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Минздрав Челябинской области требует от АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ) вернуть переплаченные авансы по контрактам в размере 116,4 млн рублей. Арбитражный суд Челябинской области принял иск к рассмотрению.

«Министерство здравоохранения Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу „УКЗ“. Арбитражный суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Сумма претензий заказчика составляет порядка 116,4 млн рублей. Первое заседание по делу назначено на 9 августа», — согласно данным картотеки суда.

Ранее URA.RU писало, что руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудники которого устроили забастовку из-за долгов по зарплате, задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей.

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Минздрав Челябинской области требует от АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ) вернуть переплаченные авансы по контрактам в размере 116,4 млн рублей. Арбитражный суд Челябинской области принял иск к рассмотрению. «Министерство здравоохранения Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу „УКЗ“. Арбитражный суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Сумма претензий заказчика составляет порядка 116,4 млн рублей. Первое заседание по делу назначено на 9 августа», — согласно данным картотеки суда. Ранее URA.RU писало, что руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудники которого устроили забастовку из-за долгов по зарплате, задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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