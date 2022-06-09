Главврач больницы Салехарда игнорировал нарушения подчиненных

Александр Лукинов игнорировал требования прокуратуры устранить нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главного врач Салехардской окружной клинической больницы Александр Лукинова привлекли к ответственности по контрактному делу. Прокуратура города Салехард выяснила, что представители медучреждения незаконно расторгли договор по оказанию прачечных услуг на 44 млн рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в незаконном расторжении в одностороннем порядке с субъектом малого бизнеса контракта на оказание прачечных услуг на сумму более 44 млн рублей и последующем заключении аналогичного контракта с другим предпринимателем», — написали в сообщении в telegram-канале представители ведомства.

В результате прокурор города Салехард потребовал в срочном порядке восстановить контракт с предпринимателем, что Александр Лукинов проигнорировал. За это на основании постановления прокуратуры главному врачу выписали штраф в размере 3 тыс. рублей.

Александр попытался обжаловать решение в вышестоящем суде, но его жалоба не была удовлетворена. Наказание оставили без изменений.

Ранее URA.RU сообщало, что руководительницу контрактной службы Салехардской окружной клинической больницы отстранили от работы и запретили приближаться к учреждению. Такое решение прокуратура приняла из-за предъявленных женщине обвинений в уголовном преступлении.