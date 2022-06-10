Матвиенко: Россия должна усвоить уроки последних месяцев

Русофобия в Европе имеет глубокие корни, считает Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия должна усвоить уроки, полученные из опыта последних месяцев и лет. Об этом в своем блоге на сайте Совета Федерации написала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Урок первый: россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни. Урок второй: в сегодняшнем мире государственный суверенитет невозможен без суверенитета информационного, суверенитета „смыслового“. Считаю, этот урок Россией усвоен. Настало время прямо сказать, что против России ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война. И в этом заключается третий урок», — написала Матвиенко.

Спикер Совфеда также выразила уверенность в том, что спецоперация на Украине закончится выполнением всех поставленных целей. «Пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство», — заявила Матвиенко.

Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украину по указу президента РФ Владимира Путина. Европейские лидеры прямо заявляли, что цель ограничений — нанести удар по каждому россиянину. Путин отметил, что действия Запада можно расценивать как войну, ведущуюся экономическими, политическими и информационными средствами.