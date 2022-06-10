Матвиенко озвучила, как закончится спецоперация в Украине

10 июня 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине завершится победой России, уверена Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная операция на Украине закончится выполнением всех поставленных целей. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Специальная операция, проводимая Россией на Украине, завершится победой: ее цели будут достигнуты. Пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство», — приводит слова Матвиенко «Парламентская газета». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Специальная операция на Украине закончится выполнением всех поставленных целей. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Специальная операция, проводимая Россией на Украине, завершится победой: ее цели будут достигнуты. Пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство», — приводит слова Матвиенко «Парламентская газета». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.