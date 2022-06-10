Трутнев: РФ запретит Японии рыбачить на Курилах

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
Япония отказалась заплатить за квоты по вылову рыбы у Курильских островов, напомнил Юрий Трутнев Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Россия лишит Японию возможности ловить рыбу в районе Курильских островов. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Мы уже, по сути, ограничили их право, причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято», — передает «Интерфакс» слова Трутнева.

7 июня Россия приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что плачевное состояние отношений России и Японии вызвано действиями Токио. Японские СМИ сообщили, что правительство страны готово продолжить диалог по морскому промыслу, сообщает телеканал 360.

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Россия лишит Японию возможности ловить рыбу в районе Курильских островов. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. «Мы уже, по сути, ограничили их право, причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято», — передает «Интерфакс» слова Трутнева. 7 июня Россия приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что плачевное состояние отношений России и Японии вызвано действиями Токио. Японские СМИ сообщили, что правительство страны готово продолжить диалог по морскому промыслу, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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