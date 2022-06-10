Трутнев: РФ запретит Японии рыбачить на Курилах

10 июня 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Япония отказалась заплатить за квоты по вылову рыбы у Курильских островов, напомнил Юрий Трутнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Россия лишит Японию возможности ловить рыбу в районе Курильских островов. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. «Мы уже, по сути, ограничили их право, причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято», — передает «Интерфакс» слова Трутнева. 7 июня Россия приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что плачевное состояние отношений России и Японии вызвано действиями Токио. Японские СМИ сообщили, что правительство страны готово продолжить диалог по морскому промыслу, сообщает телеканал 360. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия лишит Японию возможности ловить рыбу в районе Курильских островов. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. «Мы уже, по сути, ограничили их право, причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято», — передает «Интерфакс» слова Трутнева. 7 июня Россия приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что плачевное состояние отношений России и Японии вызвано действиями Токио. Японские СМИ сообщили, что правительство страны готово продолжить диалог по морскому промыслу, сообщает телеканал 360.