РБК: задержали экс-префекта округа в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Сотрудники ФСБ задержали Олега Митволя (архивное фото) Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его обвиняют в крупных хищениях.

«Его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково. Он пытался вылететь в Дубай», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее полиция провела обыски в доме Митволя, пишет RT. В его доме нашли схему разорения госпредприятия. Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его обвиняют в крупных хищениях. «Его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково. Он пытался вылететь в Дубай», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее полиция провела обыски в доме Митволя, пишет RT. В его доме нашли схему разорения госпредприятия. Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...