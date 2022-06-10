РБК: задержали экс-префекта округа в Москве

Сотрудники ФСБ задержали Олега Митволя (архивное фото)
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его обвиняют в крупных хищениях.
«Его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково. Он пытался вылететь в Дубай», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее полиция провела обыски в доме Митволя, пишет RT. В его доме нашли схему разорения госпредприятия. Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал