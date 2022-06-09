В ЯНАО летом проведут три археологические экспедиции

10 июня 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Три экспедиции будут длиться по месяцу и пройдут в разных частях округа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Научный центр изучения Арктики проведет этим летом три археологические экспедиции. Такую информацию рассказали в правительстве ЯНАО. «В середине июня сотрудники Научного центра изучения Арктики отправятся на могильник „Нюрым-посл-лор четыре“ в Приуральском районе, а затем в поселение Йоркутинское-три в Ямальском и Товыгорт в Шурышкарском районах», — сообщили в telegram-канале правительства. На каждую экспедицию выделили по месяцу. Кроме того, ученые исследуют исторический центр окружной столицы в районе Обдорского острога. Ранее URA.RU сообщало, что археологи нашли в Приуральском районе захоронения аборигенов, которым несколько сотен лет. Тогда ученые отметили, что людей похоронили крайне необычным способом. Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки в России. Данное решение было призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Содействие привлечению исследователей к решению этих задач одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий.

Научный центр изучения Арктики проведет этим летом три археологические экспедиции. Такую информацию рассказали в правительстве ЯНАО. «В середине июня сотрудники Научного центра изучения Арктики отправятся на могильник „Нюрым-посл-лор четыре“ в Приуральском районе, а затем в поселение Йоркутинское-три в Ямальском и Товыгорт в Шурышкарском районах», — сообщили в telegram-канале правительства. На каждую экспедицию выделили по месяцу. Кроме того, ученые исследуют исторический центр окружной столицы в районе Обдорского острога. Ранее URA.RU сообщало, что археологи нашли в Приуральском районе захоронения аборигенов, которым несколько сотен лет. Тогда ученые отметили, что людей похоронили крайне необычным способом. Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки в России. Данное решение было призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Содействие привлечению исследователей к решению этих задач одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий.