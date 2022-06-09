09 июня 2022

Вуз Кургана показал видео, в каких условиях будут жить студенты

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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, кгу, студенты кгу
Курганский вуз опубликовал ролик, в котором показал, в каких условиях будут жить студенты Фото:

Курганский государственный университет показал, как выглядит общежитие №4 по адресу ул. Томина, 100 после ремонта, и в каких условиях будут жить студенты. Ролик от медиацентра КГУ размещен на официальном сайте вуза.

«Задние общежития площадью 3 486 кв. метров было построено в 1964 году, оно давно нуждалось в ремонте. Работы начались в 2021 году. В общежитии полностью обновили кровлю, фасад, санузлы, кухни, коридоры и комнаты, поменяли всю бытовую технику и мебель», — говорится на сайте.

На видео показали обновленную технику и оборудование: электрические плиты, холодильники и вытяжку на кухне, современные душевые кабины и стиральную машину в ванных комнатах. В жилых помещениях появились одно- и двухъярусные деревянные кровати с новыми матрасами, а также столы, шкафы и тумбы в едином цветовом решении.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский государственный университет намерен установить в общежитиях вуза систему пропуска по Face ID. В том числе такой сканер планируют установить в общежитии по ул. Томина, 100.

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Курганский государственный университет показал, как выглядит общежитие №4 по адресу ул. Томина, 100 после ремонта, и в каких условиях будут жить студенты. Ролик от медиацентра КГУ размещен на официальном сайте вуза. «Задние общежития площадью 3 486 кв. метров было построено в 1964 году, оно давно нуждалось в ремонте. Работы начались в 2021 году. В общежитии полностью обновили кровлю, фасад, санузлы, кухни, коридоры и комнаты, поменяли всю бытовую технику и мебель», — говорится на сайте. На видео показали обновленную технику и оборудование: электрические плиты, холодильники и вытяжку на кухне, современные душевые кабины и стиральную машину в ванных комнатах. В жилых помещениях появились одно- и двухъярусные деревянные кровати с новыми матрасами, а также столы, шкафы и тумбы в едином цветовом решении. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский государственный университет намерен установить в общежитиях вуза систему пропуска по Face ID. В том числе такой сканер планируют установить в общежитии по ул. Томина, 100.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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