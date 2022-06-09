Вуз Кургана показал видео, в каких условиях будут жить студенты

Курганский вуз опубликовал ролик, в котором показал, в каких условиях будут жить студенты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский государственный университет показал, как выглядит общежитие №4 по адресу ул. Томина, 100 после ремонта, и в каких условиях будут жить студенты. Ролик от медиацентра КГУ размещен на официальном сайте вуза.

«Задние общежития площадью 3 486 кв. метров было построено в 1964 году, оно давно нуждалось в ремонте. Работы начались в 2021 году. В общежитии полностью обновили кровлю, фасад, санузлы, кухни, коридоры и комнаты, поменяли всю бытовую технику и мебель», — говорится на сайте.

На видео показали обновленную технику и оборудование: электрические плиты, холодильники и вытяжку на кухне, современные душевые кабины и стиральную машину в ванных комнатах. В жилых помещениях появились одно- и двухъярусные деревянные кровати с новыми матрасами, а также столы, шкафы и тумбы в едином цветовом решении.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский государственный университет намерен установить в общежитиях вуза систему пропуска по Face ID. В том числе такой сканер планируют установить в общежитии по ул. Томина, 100.