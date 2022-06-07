Курганский вуз будет следить за студентами по Face ID

08 июня 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

В общежитиях КГУ студентов будут пропускать по Face ID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский государственный университет планирует установить в общежитиях вуза систему пропуска по Face ID. Об этом на пресс-конференции, посвященной приемной кампании, рассказала ректор КГУ Надежда Дубив. «Сейчас заканчивается ремонт общежития по улице Томина, 100. Там установят систему Face ID (сканер объемно-пространственной формы лица человека — прим. ред.). Это будет первое новшество в Курганской области, — рассказала Надежда Дубив порталу 45.RU. Во всех корпусах вуза и общежитиях установлены видеокамеры. На всех входах круглосуточно дежурят охранники. Также в целях безопасности на входе в вуз и общежитий установлены специальные турникеты. Вход и выход из зданий для студентов и сотрудников КГУ осуществляется по индивидуальным картам. Ранее URA.RU писало о том, что главный курганский вуз поможет заводам в импортозамещении. КГУ планирует создать передовую инженерную школу. Московский инженерный вуз запустил уникальный проект с курганским университетом. Также в курганской сельхозакадемии планируют реорганизовать факультеты, чтобы сэкономить миллионы рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганский государственный университет планирует установить в общежитиях вуза систему пропуска по Face ID. Об этом на пресс-конференции, посвященной приемной кампании, рассказала ректор КГУ Надежда Дубив. «Сейчас заканчивается ремонт общежития по улице Томина, 100. Там установят систему Face ID (сканер объемно-пространственной формы лица человека — прим. ред.). Это будет первое новшество в Курганской области, — рассказала Надежда Дубив порталу 45.RU. Во всех корпусах вуза и общежитиях установлены видеокамеры. На всех входах круглосуточно дежурят охранники. Также в целях безопасности на входе в вуз и общежитий установлены специальные турникеты. Вход и выход из зданий для студентов и сотрудников КГУ осуществляется по индивидуальным картам. Ранее URA.RU писало о том, что главный курганский вуз поможет заводам в импортозамещении. КГУ планирует создать передовую инженерную школу. Московский инженерный вуз запустил уникальный проект с курганским университетом. Также в курганской сельхозакадемии планируют реорганизовать факультеты, чтобы сэкономить миллионы рублей.