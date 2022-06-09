Евгений Сорогин возглавил управление внутренней политики в правительстве области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области назначили начальника управления внутренней политики. Пустовавший два года пост занял Евгений Сорогин. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. Информацию о назначении подтвердили в департаменте информационной и внутренней политики.

«Заместителем директора департамента — начальником управления внутренней политики стал Евгений Сорогин. Он опытный специалист. В прошлом году уволился из департамента образования и науки. Там он отвечал за национальные проекты, цифровизацию школ, приемку общеобразовательных учреждений», — уточнили источники. В департаменте информационной и внутренней политики новое назначение подтвердили. Оперативно получить комментарий чиновника не удалось. Сорогин был занят.

Сорогин уже работал в управлении внутренней политики. На сайте регионального правительства указано, что с 2011 года по 2016-й он отвечал за взаимодействие с общественными и религиозными объединениями.

В декабре 2019 года управление внутренней политики вошло в состав образованного департамента информационной и внутренний политики. Владимир Саблин, который на тот момент руководил управлением, написал заявление об увольнении. С того момента ключевая должность пустовала.