Правительство РФ разрешило бизнесу оставлять валютную выручку

10 июня 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Решение правительства касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России отменено требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Такое решение приняла правительственная комиссия. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина РФ. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте», — отмечается в информации. Это решение вступает в силу с 10 июня. Днем ранее, 9 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Такие меры для бизнеса были введены в качестве ответа на западные санкции, которые ввели страны Евросоюза, США, Канада и другие государства из-за вынужденной спецоперации РФ на территории Украины. В конце февраля Министерство финансов РФ обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В конце мая этого года глава государства подписал указ о снижении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В России отменено требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Такое решение приняла правительственная комиссия. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина РФ. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте», — отмечается в информации. Это решение вступает в силу с 10 июня. Днем ранее, 9 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Такие меры для бизнеса были введены в качестве ответа на западные санкции, которые ввели страны Евросоюза, США, Канада и другие государства из-за вынужденной спецоперации РФ на территории Украины. В конце февраля Министерство финансов РФ обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В конце мая этого года глава государства подписал указ о снижении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%.