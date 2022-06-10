Правительство РФ разрешило бизнесу оставлять валютную выручку

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Решение правительства касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта Фото:
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В России отменено требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Такое решение приняла правительственная комиссия. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте», — отмечается в информации.

Это решение вступает в силу с 10 июня. Днем ранее, 9 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки.

Такие меры для бизнеса были введены в качестве ответа на западные санкции, которые ввели страны Евросоюза, США, Канада и другие государства из-за вынужденной спецоперации РФ на территории Украины. В конце февраля Министерство финансов РФ обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В конце мая этого года глава государства подписал указ о снижении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%.

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В России отменено требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Такое решение приняла правительственная комиссия. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина РФ. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте», — отмечается в информации. Это решение вступает в силу с 10 июня. Днем ранее, 9 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Такие меры для бизнеса были введены в качестве ответа на западные санкции, которые ввели страны Евросоюза, США, Канада и другие государства из-за вынужденной спецоперации РФ на территории Украины. В конце февраля Министерство финансов РФ обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В конце мая этого года глава государства подписал указ о снижении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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