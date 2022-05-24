Путин облегчил требования по продаже валюты

24 мая 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин внес изменения в закон о выручке в долларах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин внес изменения в подписанный указ: согласно нему снижаются требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. Указ об этом, подписанный главой государства, содержится на официальном сайте президента РФ. «Внести в указ президента РФ от 28 февраля следующие изменения. В пункте 2 слова „80%“ заменить словами „в 50“», — говорится в тексте документа. Новый документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 24 мая. Документ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» был создан и вступил в силу в феврале этого года. После начала вынужденной специальной операции на Украине ряд западных стран, в том числе государства Евросоюза и США ввели против России несколько пакетов санкций, коснувшихся экономики страны. В ответ на это Путин попросил разработать антикризисные меры в стране. Правительство и Центробанк приняли решение обязать экспортеров продавать 80% своей валютной выручки, дополняет RT. После этого, начиная со второй половины марта, доллар и евро стали дешеветь. На 23 мая курс доллара составил 58,2 рубля, пишет MK.RU . Евро подешевел на 51 копейку, до 60,38 рубля. На следующий день, 24 мая, курсы валют опустились до уровня 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в подписанный указ: согласно нему снижаются требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. Указ об этом, подписанный главой государства, содержится на официальном сайте президента РФ. «Внести в указ президента РФ от 28 февраля следующие изменения. В пункте 2 слова „80%“ заменить словами „в 50“», — говорится в тексте документа. Новый документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 24 мая. Документ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» был создан и вступил в силу в феврале этого года. После начала вынужденной специальной операции на Украине ряд западных стран, в том числе государства Евросоюза и США ввели против России несколько пакетов санкций, коснувшихся экономики страны. В ответ на это Путин попросил разработать антикризисные меры в стране. Правительство и Центробанк приняли решение обязать экспортеров продавать 80% своей валютной выручки, дополняет RT. После этого, начиная со второй половины марта, доллар и евро стали дешеветь. На 23 мая курс доллара составил 58,2 рубля, пишет MK.RU. Евро подешевел на 51 копейку, до 60,38 рубля. На следующий день, 24 мая, курсы валют опустились до уровня 2018 года.