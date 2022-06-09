В городах ЯНАО определились с тем, как отпразднуют День России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городах ЯНАО на День России споют гимн, устроят флешмоб, проведут патриотические концерты и мотопробег. Об этом URA.RU сообщили в муниципальных администрациях.

В столице ЯНАО празднование Дня России начнется 12 июня в 10:30 утра с акции «Триколор». Также в городе пройдет концерт джазового ансамбля «Салехард-бэнд» и концертная программа «Народов много — страна одна». В Надыме в 14:30 на площади Юбилейная начнется торжественное мероприятие «#МыРоссия», в котором жители массового исполнят гимн РФ, а молодым гражданам вручат паспорта.

В Ноябрьске в 13:15 на стадионе молодых горожан наградят знаками «К защите Родины готов» за успехи в подготовке к службе в рядах российской армии. В микрорайоне Вынгапуровский в 15:00 начнется концертная программа «Ты живи, моя Россия».

В Новом Уренгое на городской площади с 13:00 до 19:00 планируется праздничная программа «Гордая моя Россия», на которой будут выступать творческие коллективы и артисты города. В Губкинском в 12:00 торжественно поднимут флаг РФ, а в 16:00 на площади ДК «Строитель» пройдет акция-концерт «Мы граждане России».

В Муравленко 11 июня в 11:20 устроят мотопробег, посвященный Дню России. Ранее URA.RU сообщало, что на праздник в город приедет музыкальная рок-группа «7Б». Концерт пройдет в 20:00 на территории спортивно-туристического комплекса «Сопки».